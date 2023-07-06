Скриншот: «Управление зеленого строительства»

5 июля в Красноярске дети помыли памятник Петру и Февронии накануне Дня семьи, любви и верности. Видеороликом поделились в «Управлении зеленого строительства».

Монумент отмывали специалисты УЗС и подростки из Центра продвижения молодежных проектов «Вектор» обычной теплой водой при помощи автовышки.

Памятник Петру и Февронии находится в сквере рядом с Дворцом Труда и Согласия. Очистить его решили в преддверии Дня семьи, любви и верности. Его ежегодно празднуют 8 июля.