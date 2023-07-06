В Красноярском крае за полгода пять человек отравились мухоморами

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В Красноярском крае за шесть месяцев 2023 года мухоморами отравились пять человек. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Большинство отравившихся покупали грибы в интернет-магазинах. Так, буквально на прошлой неделе в больницу обратилась девушка-подросток. Но в общении с медиками она сказала, что не помнит сайт, где приобретала мухоморы.

А в феврале в больницу с отравлением грибами попал житель Богучанского района. Он рассказал, что собирал мухоморы сам.

- К сожалению, находятся те, кто поверил сомнительной рекламе и считает, что мухомор обладает чудодейственными свойствами, которые помогут вылечиться от «всего на свете». Этим самым они подвергают опасности своё здоровье и даже жизнь, - сокрушается Дмитрий Горяев.