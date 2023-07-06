В Красноярске обновили баннеры на будущей станции метро площадь Революции

Фото: prmira.ru

В Красноярске на площади Революции, где в будущем должна появиться станция метро, обновили баннеры о строительстве подземки. Об этом сообщает «Проспект Мира».

Новые информационные баннеры появились только со стороны улицы Карла Маркса. Рабочие там уже приступили к строительству: напротив памятника Ленину уже разрыли асфальт, а рядом со зданием РЖД разровняли вскрытый слой земли.

При этом со стороны проспекта Мира никаких признаков работ не наблюдается, хотя этот участок был огорожен первым. Зато напротив краевой библиотеки поставили вагончики для строителей.

Напомним, что первый этап подготовительных работ подразумевает перенос более 700 метров сетей водоснабжения и канализации, 570 метров кабелей электроснабжения и наружного освещения, а также более 10,5 тысячи метров сетей связи.