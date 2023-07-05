Глава Красноярского края пригрозил региональным министрам отставками

Фото: Михаил Котюков

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков пригрозил отставками краевым министрам. Речь об этом зашла на заседании президиума регионального правительства – по словам Котюкова, не все справляются с поставленными задачами и нацпроектами.

– Требую персональной ответственности за реализацию нацпроектов. Каждый объект – это строчка с конкретным именем, фамилией и отчеством. По результатам этой работы буду принимать кадровые решения, – отметил Котюков.

Это не первый случай, когда врио губернатора говорит о «кадровых решениях». Ранее он уже заявлял, что пока «оставляет людям возможность проявить себя», но ряд кадровых решений уже назревает и о них станет известно в ближайшие месяцы.