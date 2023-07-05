В Лесосибирске водитель иномарки протаранил жилой дом

Фото: "ЧП Лесосибирск"

В Лесосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. Его устроил водитель «Мазды», который на полном ходу протаранил панельную многоэтажку. Дом не сильно пострадал, а вот водитель погиб на месте.

Авария произошла во дворе 7 микрорайона. По словам очевидцев, водитель потерял управление, когда ему стало плохо. Однако официальной информации на этот счет пока нет.

Пока неясно, как водитель смог взять во дворе такой разгон, чтобы разбить бетонную плиту дома. Возможно, когда мужчина почувствовал себя плохо, он неосознанно вдавил педаль газа в пол.