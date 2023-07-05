В Красноярске будут судить неадеквата, который избил подростка, пенсионерку и росгвардейца

Фото и видео: СК по Красноярскому краю

В Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении неадеквата, который устроил массовый «бойцовский клуб». Все произошло в январе – пьяный 31-летний мужчина вместе с приятелем зашел в один из ТЦ на улице 60 лет Образования СССР и докопался до группы подростков. С одним из них у красноярца завязалась драка.

За юношу решила вступиться проходившая мимо 65-летняя женщина, но в ответ на замечание неадекват набросился на пенсионерку и ударил кулаком по лицу. После этого хулиган разбил стеклянную витрину, вооружился осколками стекла и начал гоняться за посетителями ТЦ.

К этому моменту сотрудники центра уже вызвали на место Росгвардию. Однако вид правоохранителей мужчину только раззадорил – одного из росгвардейцев он ударил рукой по голове. После этого церемониться с ним перестали.

На мужчину завели уголовное дело по двум статьям, о хулиганстве с сопротивлением представителям органов и насилии по отношению к правоохранителям. Сам он свою вину признал лишь частично. Дело уже направлено в суд для рассмотрения.