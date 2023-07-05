В Красноярске отыскали пропавшую 7-летнюю девочку

Фото: "Поиск пропавших детей"

В Красноярске полиции удалось отыскать пропавшую 7-летнюю девочку. Полина Толстикова сегодня днем пропала в районе набережной на Дубровинского, возле парка Горького. В этот момент она гуляла с бабушкой.

Женщина, обнаружив, что не может найти внучку, сразу же обратилась в полицию. К поискам также подключились волонтеры. Однако длился розыск недолго, поскольку ориентировку передали всем полицейским, и один из нарядов быстро ее отыскал.

– Девочка была обнаружена нарядом патрульно-постовой службы полиции в районе вантового моста. В ближайшее время ребенок будет передан законным представителям, – рассказали в МВД.