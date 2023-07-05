В красноярском сквере Молодежный может появиться детская площадка в виде пограничной заставы

Сквер Молодежный в Советском районе. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Советском районе Красноярска прошел урбан-форум, в рамках которого активные красноярцы обсудили предстоящее благоустройство сквера Молодежный, расположенного на пересечении проспекта Металлургов и улицы Воронова.

Напомним, в 2023 году по итогам голосования общественное пространство стало лидером рейтинга объектов, которые будут отремонтированы в Красноярске по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Работа ведется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России. Более 29 тысяч горожан проголосовали за благоустройство данной территории.

В рамках урбанистического форума любители животных сразу предложили организовать в сквере площадку для выгула домашних питомцев, однако идея не нашла поддержки большинства участников. Зато патриотическая тема вызвала живое обсуждение.

- Многие жители называют сквер «Молодёжный» ещё и сквером Пограничников. Поэтому при обсуждении благоустройства большое внимание уделялось тому, чтобы сохранить данную тематику. К примеру, красноярцы предложили разработчикам проекта предусмотреть детскую площадку в виде пограничной заставы. Идея очень хорошая, - отметила руководитель администрации Советского района Елена Ланина.

- Мы хотели бы создать в сквере галерею с фотографиями пограничников. А рядом со снимками установить OR-коды, переходя по которым, жители смогут больше узнать о Героях нашей страны, - добавил участник урбан-форума Александр Костюченко.

В урбанистическом форуме приняли участие более 60 активистов. Это представители общественных организаций района и города, жители близлежащих домов, а также студенты-архитекторы.

- Мне, как куратору проекта, от жителей поступали различные предложения. Юные красноярцы отметили, что недостаточно только отремонтировать сквер, но и наполнить его событиями. К примеру, мы предлагаем в летний период в сквере устраивать показы патриотических фильмов. Все гости смогут прийти с пледом и чаем и в приятной компании увидеть советские картины, это связь поколений очень важна, - рассказала депутат Красноярского городского совета, участник урбан-форума Людмила Попова.

Лучшие идеи и предложения жителей проектировщики воплотят в жизнь. Преображение сквер Молодежный ждёт уже в следующем году.