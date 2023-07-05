Фото: администрация Красноярского края

4 июля врио главы Красноярского края Михаил Котюков пригрозил министрам отставками. Заявление было сделано на заседании президиума регионального правительства.

Собрание обсуждало национальные проекты. Сейчас в Красноярском крае по нацпроекту «Жилье и городская среда» реализуются несколько программ, в том числе «Чистая вода», «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Руководитель региона поручил жестко контролировать сроки и эффективность их реализации.

— Там, где будут не справляться, придется принимать решения, в том числе и кадровые. Прошу, чтобы у каждой строчки были фамилия, имя, отчество, за каждым объектом должен быть закреплен ответственный. Нужно, чтобы это стало ответственностью каждого руководителя на своем месте, — сказал Михаил Котюков.

При этом отмечается, что программа по переселению жителей из аварийных домов выполняется опережающими темпами. Вместо шести этапов федеральный проект планируется завершить в пять.