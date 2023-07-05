Фото: тг-канал «ЧП Красноярск»

В Красноярске водителя такси будут судить за смертельное ДТП. Об этом пишет краевая прокуратура.

Авария произошла ночью 23 октября 2022 года в Октябрьском районе города. Водитель «Тойоты Приус» ехал с тремя пассажирами по улице Партизанская. Его скорость составляла свыше 70 км/ч. В момент пересечения улицы Копылова таксист проигнорировал красный сигнал светофора, выехал на перекресток и столкнулся с «Тойотой Чайзер». Виновник с места ДТП скрылся.

31-летний водитель «Чайзера» от полученных травм скончался в реанимации. Один из пассажиров такси получил перелом шейного отдела позвоночника, а другие серьезные травмы.

Таксист вину признал частично. Он пояснил, что покинул место ДТП из-за полученных травм. Помимо этого, он неоднократно пытался прийти в полицию с повинной, но так и не сумел. Сейчас мужчина содержится в СИЗО. Ему грозит до 12 лет колонии.