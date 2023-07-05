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НовостиОбщество5 июля 2023 9:20

В Красноярске начали сносить погибшие сухостойные деревья

На их месте высадят новые
Вячеслав КУИМОВ
Фото: «Город Красноярск»‎

Фото: «Город Красноярск»‎

5 июля в Красноярске начали сносить погибшие сухостойные деревья. Об этом рассказывает городская администрация в социальных сетях.

Накануне специалисты работали на улице Шахтеров, на участке от Березина до Дудинской. Отмечается, что единичные погибшие деревья есть во всех районах города, но все они засохли в одно и тоже время – весной 2022 года. Это связывают с климатическими особенностями сезона.

Однако красноярцам беспокоиться не стоит. Уже этой осенью вместо утраченных деревьев озеленители высадят 1500 новых.