Tele2 сохранит для клиентов фиксированную абонентскую плату до конца 2024 года

Российский оператор мобильной связи Tele2 предлагает своим клиентам воспользоваться возможностью сохранить размер абонентской платы до конца 2024 года. Акция адресована новым абонентам, а также тем, кто перейдет на открытые тарифные линейки «Мой Tele2», Black и Premium. Подобных предложений на рынке мобильной связи нет.

- Постоянные изменения в мире влияют на трансформацию и обновление многих процессов. В турбулентные времена людям особенно необходимо находить точки опоры и ощущать стабильность. Одна из основных причин беспокойства – личное финансовое положение, - отметили в пресс-службе компании. – Например, по данным исследований аналитического центра НАФИ, больше всего люди опасаются инфляции, роста цен и снижения уровня дохода. Поэтому, чтобы уменьшить волнение наших потребителей, мы даем своим абонентам возможность распланировать расходы на связь до конца 2024 года.

По условиям предложения, для клиентов фиксированная абонентская плата за тариф сохраняется на срок до 1,5 лет. Пользователи Tele2, которые подключены к тарифным планам на открытых линейках «Мой Tele2», Black и Premium, смогут не переживать как минимум до 31 декабря 2024 года, что стоимость тарифа изменится. Заморозка цены будет действовать также для новых клиентов, выбравших один из тарифов указанных линеек. Условия не распространяются на услуги, включенные в тариф за дополнительную плату, а также на персональные скидки.

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