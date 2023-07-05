Фото: ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ - КРАСНОЯРСК. ВОЛОНТЕРЫ.

В Красноярском крае третьи сутки ищут троих воспитанников детдома. Их приметы и фотографии публикуют волонтеры из «Поиска пропавших детей».

Известно, что подростки ушли 3 июля в 8 утра из КГКУ «‎Назаровский детский дом» по адресу: город Назарово, улица Лесная, 4а. Сейчас их местоположение неизвестно.

Если вам что-либо известно об их местонахождении, сообщите по телефонам: 8 (39155) 5-58-58 – полиция Назарова, 8-950-99-66-066 – волонтеры. Также можно позвонить по номеру 112.