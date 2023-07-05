В полиции Красноярского края рассказали об итогах работы за первое полугодие 2023 года

Фото: МВД Красноярского края

5 июля глава МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий рассказал об итогах работы полиции за первое полугодие 2023 года.

За полгода в регионе на 2% сокращено число преступлений, совершенных в общественных местах, и на 10,2% – на улицах. Речицкий считает, что эффективность работы была бы гораздо выше при развитии в крае инфраструктуры системы «Безопасный город». С помощью этой системы было пресечено 3908 административных правонарушений, задержаны подозреваемые по 51 преступлению и 15 автомобилей, находящихся в розыске.

Фото: МВД Красноярского края

Полицейскими проведено свыше 4 тысяч мероприятий в сфере миграционного контроля. Выявлено и задокументировано 3,5 тысячи административных правонарушений. Отмечается, что 412 иностранцев выдворены за пределы страны, а 26 из них – с пожизненным закрытием въезда на территорию России.

Фото: МВД Красноярского края

Большой комплекс мер осуществлен в рамках профилактики правонарушений. Стражи порядка работают с 20 тысячами граждан, в том числе с 2 тысячами несовершеннолетних. Это дало результаты. Подростковая преступность сократилась на 20%, а на 8,3% снизилось количество преступлений, совершенных в жилом секторе.

За полгода мошенники успели обмануть более 5,5 тысяч жителей Красноярского края. Злоумышленники выманили у них больше миллиарда рублей.

Выявлено 2150 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Задержано 316 сбытчиков и пресечена деятельность 183 закладчиков. У преступников изъято почти 300 килограмм наркотиков.

Фото: МВД Красноярского края

Продолжается активная борьба с контрафактным спиртным. Пресечено 34 преступления и изъято более 25 тысяч литров алкогольной продукции, стоимость которой составила 18 миллионов рублей. Отмечается, что на 11,8% снизилось число преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

Совместно с ФСБ и прокуратурой края выявлены 40 административных правонарушений, связанных с возбуждением ненависти и призывами к нарушению территориальной целостности РФ. За истекшее полугодие в регионе задокументировано 20 преступлений экстремистской направленности.