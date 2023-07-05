История без мусорного следа

В фестивале исторической реконструкции «Енисейский форпост» приняло участие более 400 человек. На прошедших выходных более 10 тысяч гостей приехало в Емельяново посмотреть на «живую историю». Чтобы культурное событие не оставило после себя мусорного следа, левобережный региональный оператор предоставил организаторам на время проведения фестиваля 15 контейнеров объёмом 1,1 кубометра.

«За два рейса на полигон вывезли 33 кубометра отходов, – рассказала Юлия КОМИССАРЕНКО, руководитель PR-направления «Красноярской рециклинговой компании». – Люди на отдыхе часто забывают убирать за собой, поэтому мы стараемся учитывать этот момент и помогаем организаторам праздников обеспечить порядок на территории, где проводятся массовые мероприятия. Там же, где красноярцы отдыхают индивидуально, устраивают пикники, за порядком приходится следить волонтёрам. Например, в мае в Академгородке инициативная группа собрала после таких отдыхающих без малого 3 тонны мусора. А мы помогли вывезти всё это на полигон».

ЭКОСОВЕТ ОТ КРК:

Лето в разгаре. И, отправляясь на отдых, лучше сразу позаботиться о сохранении чистоты вокруг – как минимум, взять с собой мешки для мусора и убрать территорию после своего пикника. Чтобы через много лет наши потомки не находили повсеместно «мусорные следы XXI века».

Фото представлено организаторами