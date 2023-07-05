В Красноярске на форуме «Стратегия 2035» обсудили перспективы социально-экономического развития Сибири

Михаил Хардиков Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске в начале июля прошел форум «Стратегия 2035». Эксперты и участники мероприятия из 15 субъектов Российской Федерации проанализировали современные условия и вызовы социально-экономического развития Сибири, поделились примерами успешных эколого-социальных программ в Сибирском федеральном округе и программ по привлечению инвестиций, а также обсудили вопросы реализации стратегии социально- экономического развития СФО до 2035 года.

На пленарной дискуссии форума «Роль бизнеса в устойчивом будущем Сибири», организованной Национальным ESG-альянсом, председатель Координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей по СФО, операционный директор Группы Эн+ Михаил Хардиков высказал мнение, что для решения акутальных проблем необходимо объединение усилий государства и бизнеса.

- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2035 года подразумевает кластерный подход. Кластеры в стратегии определены, но они будут эволюционировать, дополняться новыми точками развития. Очень важно, чтобы эта работа шла в постоянном взаимодействии государства и бизнеса, — подчеркнул он.

Также эксперты отметили важность ESG-повестки. Врио главы Красноярского края Михаил Котюков заявил, что ESG была актуальна и 40 лет назад, и сохранит ее в следующие 40 лет: «Вопросы экологии в широком смысле и чистого воздуха в частности – это актуальные вопросы практически для любого сибирского региона. Вопросы развития социальной инфраструктуры и повышения качества жизни являются определяющими для выбора места жительства. Вопросы качества управления касаются не только корпоративной повестки».

Тема экологии для Сибири актуальна, потому что из 41 города, представленного в Федеральном проекте «Чистый воздух», 30 расположены именно здесь. Кроме того, большинство сибирских регионов объединяет необходимость проведения и расширения газификации.

- В нашем понимании устойчивое развитие нашей государственной монополии, ее цели не противоречат тому, чтобы газифицировать регионы Сибири, — подчеркнул Михаил Хардиков.

Коснулись эксперты и кадровых проблем. Решение этого вопроса потребует подготовки не только самих работников, но и преподавателей. Кроме того, для привлечения кадров необходимо много составляющих: стабильная зарплата, социальная инфраструктура, транспортная доступность с соседними регионами, масштабные задачи и перспективы карьерного роста.

- Мы за консолидацию. На базе Сибирского соглашения организована консолидация властей регионов Сибири, на базе Координационного совета РСПП по СФО мы будем заниматься консолидацией бизнеса и работать в помощь власти. Мы считаем, что Сибирь – самый перспективный федеральный округ, и мы точно обеспечим достойный вклад в экономику страны, — подытожил Михаил Хардиков.

В своем выступлении генеральный директор «РУСАЛа» Евгений Никитин указал на преимущества Сибири. В частности, это огромные запасы природных ископаемых, а также географическое расположение. «Мы хотим, чтобы Сибирь стала регионом, куда все захотят приехать, где все захотят жить в итоге. Мы не говорим, что это произойдет быстро, но к этому надо стремиться», — подчеркнул Никитин.