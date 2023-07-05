Фото: КРУДОР

5 июля в Красноярском крае на Высокогорском мосту завершили укладку асфальта. Об этом сообщает КРУДОР.

Мост строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с сентября 2020 года. Стоимость работ — более 7 миллиардов рублей.

— Общая протяженность заасфальтированной дороги составила более 4 км. В настоящее время подрядчик приступил к работам по монтажу наружного освещения на мосту, судовой сигнализации и оборудования транспортной безопасности, а также к обустройству мостового перехода дорожно-знаковой информацией, — отметил Андрей Журавлев, руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

7 июля начнутся испытания объекта. Все работы планируется завершить к 25 июля, а после этого мост будут готовить к вводу в эксплуатацию.

Отметим, что сдача Высокогорского моста была запланирована на декабрь 2023 года. Решение о досрочной сдаче объекта в эксплуатацию будет принято после завершения всех строительных работ, испытаний, а также получения разрешений от надзорных органов.

С появлением моста будет обеспечена круглогодичная транспортная доступность районов правобережья Енисея и Северо-Енисейского района.