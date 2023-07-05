В Красноярске определили подрядчика для строительства детсада на Бугаче

Эскиз детсада на Бугаче. Фото с сайта администрации Красноярска

Компания «СтройКрасСтандарт» (ООО «СКС») за 325,4 млн рублей к сентябрю следующего года должна построить детский сад на 300 мест. Подрядная организация определена по результатам торгов.

- Всего в дошкольном учреждении будет 12 групп. Из них 4 группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и 8 - для детей от 3 до 7 лет. В садике предусмотрены музыкальный и спортивный залы. В подвальном этаже запроектирована прачечная и другие технические помещения. Ну, и конечно, проектом на территории образовательного учреждение предусмотрено озеленение, а также размещение теневых навесов и малых архитектурных форм в соответствии с возрастными особенностями детей, - рассказал заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников.

Подобный детский сад станет не первым в Красноярске, построенным за последнее время. Аналогичный садик уже работает в Советском районе на улице 78 Добровольческой Бригады, 27. Похожий детский сад строится сейчас в микрорайоне «Медицинский городок» за кардиоцентром.

Строить детский сад будут за счет средств бюджета города рядом с новой самой большой за Уралом школой №159, рассчитанной на 1550 учащихся. А в перспективе рядом со школой и садиком появится центр дополнительного образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Его проект должен быть готов к концу текущего года. Все вместе эти учреждения образуют полноценный кластер с полным набором образовательных услуг.

- Появление нового детского сада в таком быстрорастущем микрорайоне как «Бугач», не может не радовать. Если в 2018 году там проживало около 5 тысяч человек, то сегодня – порядка 7 тысяч. Конечно, там нужны и школы, и детские сады - и чем больше, тем лучше, потому что, очевидно, - микрорайон будет и дальше активно развиваться, - отметил Денис Степанов, депутат городского Совета по Октябрьскому району.