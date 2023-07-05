В Красноярске до конца года после ремонта откроются пять школ

Фото: городская администрация

В Красноярске до конца текущего года после ремонта откроются пять школ. Об этом сообщает городская администрация.

Одной из первых должна открыться школа №5 на Краснодарской. Там завершена большая часть работ. Подрядчик устанавливает освещение, потолок в актовом зале, сети связи, входную группу и красит фасад. Уже закуплено техоборудование для пищеблока.

К 1 сентября ожидается завершение работ в школах на №27 и 108. Также будет готова принять учеников модульная школа №50, которая находится на улице Глинки. А до конца года свою работу начнет школа №21 на Свободном.