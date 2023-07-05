Фото: региональный минздрав

4 июля в Красноярске на улице Камской открылась детская поликлиника после капремонта. Об этом сообщает региональный минздрав.

Поликлиника №3 «Красноярской межрайонной детской клинической больницы №1» находится по адресу Камская, 1. Работы в ней велись с 2022 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Всего на ремонт было потрачено 32,6 миллиона рублей.

В поликлинике заменили внутренние электросети, установили новые окна и двери, отремонтировали все выходы, провели отделочные работы, по-новому организовали входной вестибюль и приобрели новое медицинское оборудование. Помимо этого, для маленьких пациентов организовали «Зону комфортного ожидания».

В зону обслуживания поликлиники входит 4 344 жителей Железнодорожного района.