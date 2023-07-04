В Красноярском крае рабочие уронили аварийный тополь на крышу жилого дома

Фото и видео: "ЧП 124"

В Красноярском крае крупный тополь едва не похоронил под собой жильцов дома. ЧП произошло в селе Тюхтет – там местная администрация решила избавиться от аварийных тополей, угрожавших в случае сильного ветра упасть на дома. Одно такое дерево действительно упало на дом, но не от ветра, а из-за халатности рабочих.

Рабочие, которых отправили пилить тополь, что-то не рассчитали. В итоге дерево упало не на дорогу, как полагали лесорубы, а на дом. К счастью, тополь задел двухэтажное здание по касательной, и серьезно оно не пострадало.

– Ничего там сложного нет. Даже дождь не промочил бы крышу и перекрытия. В настоящее время край крыши…там несколько шиферин положили новых, и всё нормально. Ещё лучше прежнего стала крыша, – заявил первый замглавы Тюхтетского муниципального округа Владимир Напрюшкин.