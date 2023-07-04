В Горсовете Красноярска рассмотрят вопрос о роспуске районных администраций

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В красноярском Горсовете пройдут публичные слушания о роспуске районных администраций. С такой инициативой выступила группа депутатов – авторы идеи заявили, что администрации районов города являются «совершенно бесполезным органом власти». Парламентарии указали, что у них нет ни денег, ни полномочий, при этом администрациям требуется бюджет на содержание сотрудников и помещений.

Основными инициаторами выступают парламентарии от ЛДПР. Депутат Роман Крастелев призвал «всех неравнодушных красноярцев» поддержать их инициативу и прийти на слушания.

Дату заседания утвердили сегодня – оно пройдет 10 августа в 18:00 в Горсовете. Слушания проведет специальная комиссия из 15 человек, ее состав пока неизвестен. Заявления на участие в слушаниях будут принимать до 4 августа.