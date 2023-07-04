Жителя Тувы будут судить за изнасилование 35-летней давности

Фото: СК Тувы

Житель Тувы предстанет перед судом по делу об изнасиловании. Преступление произошло еще в 1988 году, то есть 35 лет назад. Мужчине тогда было 23 года, а его жертвой стала 13-летняя школьница.

Как рассказали в СК, в июле 1988 года обвиняемый ехал на мотоцикле мимо одного из тувинских сел, и увидел девочку. Мужчина воспользовался тем, что они вдвоем находились в безлюдном месте, избил ее и угрожал убить, после чего изнасиловал.

Когда делом занялись правоохранители, супруга обвиняемого стала покрывать его, обеспечивая ему ложное алиби. Затем тувинца закрыли за другие преступления, и он кочевал между колониями, что затрудняло расследование.

Следователям удалось собрать все улики только сейчас, после чего правоохранители явились к теперь уже 57-летнему тувинцу. Ему предъявили обвинения в изнасиловании малолетней – уголовное дело уже было передано в суд.