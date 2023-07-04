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НовостиПроисшествия4 июля 2023 13:55

Красноярские спасатели эвакуировали с Маны группу детей из Новосибирской области

Во время сплава у них сломался катамаран
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Служба спасения Красноярского края

Фото: Служба спасения Красноярского края

Спасатели Красноярского края вытащили группу детей, которая застряла на Мане. 20 школьников в сопровождении четверых взрослых вышли на реку на катамаране, но по пути на судне лопнул баллон, и продолжать путь группа не могла. Сопровождающие вызвонили спасателей, и на место выехали сотрудники на лодках.

Спасатели эвакуировали всех детей на ближайший берег: их осмотрели, но в медпомощи никто не нуждался. девять человек спасатели переправили в поселок Манский, остальная группа смогла починить катамаран, и под присмотром сотрудников добралась до того же поселка по воде.

Отметим, что группа прибыла из Новосибирской области. Дети специально приехали в Красноярский край для сплава по Мане.