В Красноярске мужчина рискует сесть на семь лет за жестокое избиение падчерицы

Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярске задержали мужчину, который жестоко избил падчерицу. Как рассказали в СК, все произошло 1 июля в квартире в Кировском районе города: мужчина напился и, «испытывая раздражение от поведения» 13-летней приемной дочери начал бить ее головой о холодильник.

– Схватил ее за волосы и ударил не менее 2 ударов головой о холодильник, причинив ей тем самым гематомы в области головы. В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, – рассказали следователи.

Сам мужчина был задержан, на него завели уголовное дело об истязании несовершеннолетнего. По этой статье ему грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас следствие выбирает ему меру пресечения.