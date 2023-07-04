В Абакане вынесли приговор мужчине, который пьяным стрелял из окна по детям

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В Абакане прошел суд над местным жителем Михаилом Рузаевым. Прошлым летом он напился и начал стрелять из окна своей съемной квартиры из пневматического ружья по детям. Одна из пуль попала в ногу 12-летней девочке.

Инцидент тогда получил широкую огласку: стрелка быстро задержали, а дело поставил на контроль глава СК РФ Бастрыкин. Сам Рузаев каялся и пытался изобрести себе оправдание: сваливал все на пьянство, настаивал, что стоит на учете в психдиспансере и заверял, что пулька никак не могла долететь до школьницы. Как психу со справкой выдали оружие, пусть и пневматическое – история умалчивает.

Несмотря на то, что вред здоровью девочки посчитали легким, Рузаев все равно сел в колонию. Выяснилось, что он повинен еще в ряде преступлений, например, в краже у своих знакомых. На скамье подсудимых он оказался не только за стрельбу, но также по статьям о краже и грабеже. Вердикт суда – 4 года строгого режима.