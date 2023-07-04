Площадки красноярского проекта «ЯРкие БЕРЕГА» в июне посетили почти 90 000 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская администрация подвела июньские итоги летнего проекта «ЯРкие БЕРЕГА». Как рассказали в мэрии, всего площадки посетили почти 90 000 человек. Было организовано более 300 локаций, на которых выступили 324 коллектива.

За 8 выходных дней проект проработал 76 часов на набережных Енисея. Каждый раз локации были тематическими – День защиты детей, День города, молодежи и многое другое.

Для любителей перекусить было установлено 9 фудтраков, 14 точек со сладкой ватой, одна точка со свежей выпечкой и одна – с хот-догами. За время работы проекта в июне любители кофе выпили 4650 стаканчиков с бодрящим напитком, съели 1000 порций сахарной ваты и больше 50 килограммов мороженого.