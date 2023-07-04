В Красноярске на улице Северо-Енисейская появился социальный торговый ряд

Площадка для торговли дачной продукцией на Северо-Енисейской, 46. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Новую торговую точку оборудовали на ул. Северо-Енисейской, 46. Деревянные ларьки установили с торца дома. Раньше пенсионеры торговали соленьями практически на дороге, вместо витрин используя картонные коробки или капоты своих автомобилей. Неудобно было и торгующим, и автомобилистам, и пешеходам.

- Да это опасно в первую очередь было. Здесь автомобили ездят, а они вот прямо на углу, на повороте, сидели. Да и покупатели стояли и все время оглядывались, чтобы машина не зацепила, – рассказывает жительница ул. Северо-Енисейской Светлана Лаптева.

Установить социальный ряд на улице Северо-Енисейская просили местные жители. С начала 2023 года в социальные сети районной администрации поступило пять таких обращений.

- Место проходное – люди выходят сюда торговать овощами со своих огородов, вязаными вещами, сделанными своими руками. Это возможность для дополнительного заработка горожан, поэтому я предложил свою помощь в перевозке павильонов до места дислокации. Теперь все удобно сделано – и для торговцев, и для покупателей. Люди могут безопасно покупать качественную продукцию, – отметил предприниматель Максим Сиротинин.

Еще в начале этого года в Железнодорожном районе было шесть точек для торговли дачной продукцией и галантерейными товарами. Теперь их девять и есть они практически в каждом микрорайоне.

Напоминаем места их расположения:

- ул. Железнодорожников, 14;

- ул. Красномосковская, 25;

- пр. Свободный, 36;

- ул. Калинина, 2в;

- ул. Менжинского, 10а;

- ул. Красномосковская, 32;

- ул. Дорожная, 4;

- ул. Ломоносова, 94;

- ул. Северо-Енисейская, 46.

- 2023-й год у нас в районе объявлен Годом добрососедства. А что такое точечная торговля – это наряду с покупкой товара человеческое общение, добрососедское общение. Мы стараемся обеспечить удобство, и чтобы таких организованных мест торговли в районе было больше, а стихийная торговля ушла в прошлое, – добавил руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

- Пилотный проект с разработкой дизайна социальных рядов первыми выполнили социально-ответственные предприниматели из «Ассоциации собственников малоформатной торговли». Они за свой счет изготовили и установили такие ряды 3 года назад ул. Красномосковская, 32. Идея понравилась и распространилась на весь город. Теперь такие компактные павильоны появляются на улицах Красноярска, - отметил Вячеслав Дюков, депутат Красноярского городского Совета.

Чтобы торговые ряды были не просто удобными, но органично вписывались в городскую среду, специалисты управления архитектуры разработали методические рекомендации по их оформлению.

- Помимо визуального облика, при подготовке методических рекомендаций прорабатывался и вопрос удобства социальных рядов. Например, зона обслуживания покупателей перед торговыми рядами должна быть не менее 1,5 метров. В ней не допускается установка столов, мест для сидения, а также ящиков и коробок. Так же есть особенности, обусловленные нашим климатом: крыша должна иметь скат для стока дождевых вод и схода снежных сугробов, а задняя стенка торгового модуля должна быть полностью закрыта, чтобы не продувалась ветром, - рассказала главный архитектор Красноярска - руководитель управления архитектуры Юлия Соловарова.