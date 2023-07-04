Фото: КРУДОР

В Красноярском крае 11 камер фиксации нарушений ПДД переместят на новые места. Как рассказали в КРУДОР, комплексы установят в особо аварийных местах.

На сегодняшний день заработали 4 из перемещенных камер, еще 7 запустят в течение месяца. На освобожденных местах будут установлены муляжи со специальным излучением, чтобы автомобильные радары срабатывали на них, как на настоящие камеры.

Сейчас в Красноярском крае работают 56 передвижных комплексов и 162 стационарных камеры.

Новые места установки комплексов фиксаций ПДД:

г. Красноярск, ул. Караульная, 47 г. Красноярск, пр. Металлургов, 27 г. Минусинск, пересечение улиц Ванеева и Тимирязева Минусинский район, автодорога "Подъезд к Минусинску", 1 км

Места размещения комплексов, которые будут сданы в эксплуатацию в течении месяца:

г. Красноярск, пересечение улиц Алексеева и Водопьянова

г. Красноярск, Амурская, 8

г. Красноярск, ул. Калинина, 18

г. Красноярск, пересечение улиц Взлетная и Аэровокзальная

г. Ачинск, Кирова, 52

г. Норильск, автодорога "Норильск-Талнах", 9 км

г. Норильск, пересечение улиц Талнахская и Павлова