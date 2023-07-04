Фото: КРУДОР
В Красноярском крае 11 камер фиксации нарушений ПДД переместят на новые места. Как рассказали в КРУДОР, комплексы установят в особо аварийных местах.
На сегодняшний день заработали 4 из перемещенных камер, еще 7 запустят в течение месяца. На освобожденных местах будут установлены муляжи со специальным излучением, чтобы автомобильные радары срабатывали на них, как на настоящие камеры.
Сейчас в Красноярском крае работают 56 передвижных комплексов и 162 стационарных камеры.
Новые места установки комплексов фиксаций ПДД:
г. Красноярск, ул. Караульная, 47 г. Красноярск, пр. Металлургов, 27 г. Минусинск, пересечение улиц Ванеева и Тимирязева Минусинский район, автодорога "Подъезд к Минусинску", 1 км
Места размещения комплексов, которые будут сданы в эксплуатацию в течении месяца:
г. Красноярск, пересечение улиц Алексеева и Водопьянова
г. Красноярск, Амурская, 8
г. Красноярск, ул. Калинина, 18
г. Красноярск, пересечение улиц Взлетная и Аэровокзальная
г. Ачинск, Кирова, 52
г. Норильск, автодорога "Норильск-Талнах", 9 км
г. Норильск, пересечение улиц Талнахская и Павлова