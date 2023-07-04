Скриншот: видео МВД Красноярского края

В Норильске полицейские накрыли подпольное казино. Теперь его организаторы предстанут перед судом. Об этом сообщает МВД Красноярского края.

Было установлено, что с ноября 2022 года по май 2023 года 34-летний организатор и еще шестеро участников преступной группы проводили азартные игры в двух нежилых помещениях северного города. В казино допускался строго ограниченный круг людей. Полицейскими были изъяты 32 игровых компьютера, 2 компьютера администратора, несколько регистраторов, видеокамер, а также более 300 тысяч рублей.

В отношении организатора и работников подпольного казино было заведено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».