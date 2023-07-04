В Красноярском крае в ДТП с пьяным водителем погибли 19-летняя девушка и 10-летний мальчик

Фото: ГИБДД по краю

В ночь на 3 июля в поселке Бор Туруханского района в аварии погибли 19-летняя девушка и 10-летний мальчик. Об этом сообщает ГИБДД Красноярского края.

Девушка, которая не имела водительских прав, ехала на мопеде с 10-летний мальчиком по улице Солнечная. Ночью на встречную полосу выскочил внедорожник «Ниссан Террано», под управлением 37-летнего мужчины.

Произошло столкновение. Девушка и мальчик погибли на месте. Удар был такой силы, что от мопеда осталась лишь задняя часть. Водителя иномарки же задержали. Экспертиза показала, что он пьян – 0,52 промилле алкоголя.

Фото: СК по краю

СК по Красноярскому краю завел в отношении водителя уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».