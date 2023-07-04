В Красноярске краевой суд продлил арест Олегу Митволю по делу о хищении 900 миллионов рублей

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В Красноярске краевой суд удовлетворил ходатайство следователей о продлении ареста бизнесмену Олегу Митволю по делу о хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» останется под стражей до 25 июля.

Напомним, что Олег Митволь был руководителем и владельцем «Красноярск ТИЗИС», этой организации было поручено проектирование метрополитена. Проект не прошел главгосэкспертизу с первого раза, несмотря на космическую цену, потраченную на него из бюджета. В июне 2022 года Митволя задержали в аэропорту Москвы при попытке вылететь за границу. Он согласился сотрудничать и подписал досудебное соглашение. В настоящее время находится в СИЗО Красноярска.