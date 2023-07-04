Молодежь Красноярского края приглашают на смену «Голос поколения. Регионы»

Фото: предоставлено организаторами

Организаторы ТИМ «Бирюса» приглашают молодежь Красноярского края на смену «Голос поколения. Регионы» от образовательного проекта Росмолодежи. Уже совсем скоро, а точнее с 16 по 21 июля, 150 человек пройдут все модули программы на четвертой смене мероприятия. Им предстоит открыть новые профессиональные горизонты и сформировать главные качества управленца. В заезде могут принять участие жители региона от 20 до 35 лет.

Каждый год обучение по этой программе проходят молодые люди, работающие в государственном, коммерческом и некоммерческом секторах. Лучшие участники получают возможность попасть в кадровый управленческий резерв Росмолодежи и участвовать в реализации крупных федеральных проектов и программ.

Фото: предоставлено организаторами

Участников ждет большое количество практических занятий и полное погружение в нестандартные условия. Это поможет проверить их умение применять полученную теорию.

– Участие в четвертой смене «Бирюсы» и образовательной программе «Голос поколения. Регионы» даст возможность молодым людям влиять на будущее своего региона. Программа предполагает обучение по различным темам — например, лидерство, клиентоориентированность, проектное управление. После шести дней обучения на форуме молодые лидеры научатся принимать правильные решения и успешно реализовать свои проектные идеи, — говорит программный директор форума ТИМ «Бирюса», выпускник программы «Голос поколения» Евгений Гаврилов.

Фото: предоставлено организаторами

Для участия в программе «Голос поколения. Регионы» молодым людям необходимо заполнить заявку до 10 июля. В ней потенциальные участники должны указать свои контактные данные, информацию о месте работы и учебы, а также предоставить список основных достижений за последние три года. Кроме того, нужно записать видеовизитку, в которой будет ответ на вопрос «Почему я хочу принять участие в программе “Голос поколения”?», а также написать короткое эссе (не превышающее 1,5 страницы формата А4) на тему «Что для меня означает быть голосом поколения?». Вся информация о процедуре регистрации размещена в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: предоставлено организаторами

Молодежный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса» в 2023 году проходит с 18 июня по 12 июля на живописном берегу Красноярского водохранилища. Всего в мероприятиях поучаствует более 1800 молодых людей.

Подробную информацию о молодежном форуме ТИМ «Бирюса» можно найти на официальном сайте.

Фото: предоставлено организаторами

Форум проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Администрации Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края, агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.