Ход строительства красноярского метро проинспектировал руководитель края Михаил Котюков

Фото: Красноярское метро

Глава Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал ход строительства метро в региональной столице. Как рассказали в паблике «Красноярское метро», делегация во главе с руководителем края посетила будущую станцию «улица Шахтёров».

На Молокова завершается устройство форшахты под буронабивные сваи диаметром 800 мм. Как рассказали руководители компаний-подрядчиков, на сегодняшний день уже готова траншея для ограждения котлована, установлены первые три сваи из труб диаметром 426 мм.

В это время на Площади Революции проводят подготовительные работы для начала археологических раскопок. Там работают 280 специалистов и порядка 40 единиц строительной техники.

Также начались подготовительные работы на третьей строительной площадке будущей станции «Улица Копылова». Специалисты ограждают территории, устанавливают информационные баннеры, завозят строительные материалы.