Фото: КРУДОР

В Красноярском крае завершился ремонт участка автодороги «Саяны». Об этом пишет КРУДОР.

Специалисты завершили ремонт дороги «Саяны» в Курагинском районе. Работы стартовали еще в 2022 году и велись на участке с 90 по 96 километр в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В приемке автодороги приняли участие представители общественного контроля. Проблем они не обнаружили.

– Ремонт выполнен в срок и с необходимым качеством, что подтверждается результатами лабораторных испытаний. И уплотнение покрытия, и водонасыщение асфальтобетона соответствуют нормам, – отмечает Андрей Журавлев, руководитель КГКУ КРУДОР.

В этом году аналогичные ремонтные работы проведут еще на двух участках дороги «Саяны». На отрезке с 96 по 100 км работы уже стартовали, объект сдадут в эксплуатацию в конце августа 2023 года. Подготовительные работы пройдут на участке с 100 по 108 км в этом сезоне, полностью его сдадут в 2024 году.