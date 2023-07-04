Фото: прокуратура Красноярского края

4 июля в Красноярском крае 24-летнюю виновницу смертельной аварии приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

ДТП произошло утром 20 июля 2021 года в Шушенском районе. Авария унесла жизни трех человек. Им было от 18 до 23 лет. Четвертый 22-летний пассажир серьезно пострадал: сотрясение и перелом позвонка. Водитель автомобиля осталась жива.

Пьяная компания молодых людей отдыхала на местном озере. Затем они поехали на «Ладе» в сторону села Сизая. Все пассажиры были не пристегнуты, а за руль машины села нетрезвая 22-летняя женщина. В один момент она не справилась с управлением. На пятом километре дороги «Лада» вылетела на обочину и перевернулась. Виновница аварии, получив лишь ссадины, самостоятельно выбралась из автомобиля и пошла домой. Скорую помощь и полицию вызвали проезжавшие мимо водители.

Свою вину женщина не признала и просила ее оправдать. Отвечать на вопросы прокурора и суда она решительно отказывалась, а на следствии выдвигала разные версии в свою защиту. Все ее доводы опровергли.

Виновницу взяли под стражу в зале суда. Она получила 10 лет колонии-поселения и запрет на управление транспортными средствами на 2,5 года. С нее взыскано 3 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу двух представителей погибших.