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В Канске беременная женщина заболела листериозом. Об этом сообщает глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своем тг-канале.
Заболевшая опасной инфекцией проживала в частном доме, где периодически отмечалось наличие грызунов. Это первый случай заражения листериозом за 6 месяцев 2023 года.
Отмечается, что в прошлом году диагноз листериоз был установлен четверым жителям края.
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Чаще всего причиной заболевания становился контакт с животными, однако заразиться можно при употреблении молочных либо мясных продуктов.
Это не самая заразная болезнь, она не вызывает массовых эпидемий, однако листериоз может быть опасен для беременных, новорожденных и тех, у кого ослаблен иммунитет. (подробнее)