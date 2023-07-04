Названы лауреаты Всероссийской премии ECO BEST

Аппаратчик по приготовлению химреагентов

В конце июня в Москве в Moscow Country Club объявили победителей VII Всероссийской премии ECO BEST. В рамках мероприятия жюри ежегодно выбирает лучшие продукты и проекты в сфере экологии и ресурсосбережения. В экспертный совет премии входят профессионалы в области экологии и устойчивого развития, представители органов государственной власти, руководители общественных и профессиональных ассоциаций, в их числе: Минэкономразвития РФ, Торгово-промышленная палата РФ, Комитет экологии РОО «Содействие».

Среди номинаций 2023 года – «Проект года», «Инновация года», «За вклад в защиту экологии России», «Экологическая инициатива года», «Лучший волонтерский проект» и другие. Лауреаты премии – крупные компании и организации, которые предпринимают реальные меры для сохранения целостности экосистемы, реализуют программы по пропаганде норм экологического поведения, внедряют технологии для производства безопасной продукции. Так, в число победителей 2023 года вошли Газпромбанк Лизинг (номинация «ESG-проект года»), СИБУР (номинация «Лучший образовательный проект»), Уральский завод противогололедных материалов (номинация «Экосберегающая технология года»).

Одним из победителей премии в номинации «Лучший инфраструктурный проект» стало предприятие Красноярского края – Березовский разрез СУЭК с проектом комплекса водоочистки и водоотведения карьерных вод на разрезе.

– Мы очень рады, что наш проект высоко оценили на Всесоюзной премии. Ввод современных сооружений водоочистки – часть экологической «Водной стратегии» компании. Комплекс выполнен с использованием передовых доступных технологий. Проектная производительность очистных сооружений – 13 200 кубометра в сутки. Это автономная, устойчивая и замкнутая система водоотведения и водопотребления карьерных вод, образующихся в процессе добычи угля на предприятии СУЭК в Красноярском крае, – отметили в компании.

Работа флотационной установки

В чем суть проекта? После многоступенчатой очистки и обеззараживания ультрафиолетом вода используется для технологических нужд предприятия. Часть воды сбрасывается в ручей – это происходит только после доведения ее по качеству до уровня рыбохозяйственных водоемов. Работа комплекса максимально автоматизирована. Экологическую эффективность на системной основе контролирует аккредитованная лаборатория разреза. Очистные сооружения на Березовском разрезе стали первым подобным объектом на предприятиях открытой угледобычи – ранее опыт был реализован на подземных работах в Кузбассе.

НАША СПРАВКА

В Красноярском крае строительство водоочистных комплексов сегодня ведется также на Бородинском и Назаровском разрезах, их запуск запланирован на 2024 год.

Фото предоставлено компанией