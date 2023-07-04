Скриншот: видео МВД Красноярского края

4 июля в Железногорске задержали курьера мошенников, похитившего деньги у ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает МВД Красноярского края.

В полицию обратилась дочь женщины 1931 года рождения с сообщением о мошенничестве. Полицейские выяснили, что злоумышленники работали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Преступники потребовали с женщины 800 тысяч рублей, но такой суммы у жительницы Железногорска не было. Она объяснила, что у нее есть только 160 тысяч. Помимо этого, незнакомец попросил жертву положить сотовый телефон в морозилку, «чтобы никто не отвлекал звонками».

160 тысяч рублей были переданы курьеру. Однако оперативники смогли задержать его. Преступником оказался 25-летний местный житель, который в содеянном раскаялся и обещал полностью возместить причиненный материальный ущерб.

Полицейскими заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».