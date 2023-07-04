В Красноярске нашли мать потерянной девочки на самокате

Фото: Мария ЛЕНЦ

3 июля в Красноярске обнаружили ребенка – маленькую девочку. Она в одиночестве каталась на самокате по улице Тельмана – ни родителей, ни других взрослых поблизости замечено не было. Утром 4 июля в краевом МВД сообщили, что мать девочки нашлась.

По словам матери, они были дома вдвоем, когда женщина почувствовала себя плохо и легла спать. Девочка 2020 года рождения сама покинула квартиру. Мама, обнаружив пропажу, решила самостоятельно найти дочь. Результатов это не принесло, поэтому в 00:30 она обратилась в полицию.

Отмечается, что ранее семья в поле зрения полиции не попадала. В отношении женщины 1998 года рождения составлен протокол по ст. 5.35 КоАп РФ.