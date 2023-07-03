В Норильске будут судить владельца катера, по вине которого утонули два человека

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В Норильске состоится суд над местным жителем, по вине которого утонули люди. ЧП произошло в сентябре прошлого года: местный житель подвозил четырех пассажиров на своей лодке «Амур-М». В какой-то момент катер опрокинулся и начал тонуть, а из четырех пассажиров выбраться из воды смогли только двое.

Следствие установило, что мужчина перевозил пассажиров с нарушениями, например, в его лодке не было спасательных жилетов. Опрокидывание катера также допустил он сам. Вдобавок, мужчина не имел прав на управление лодкой.

В итоге на норильчанина завели уголовное дело о нарушении эксплуатации транспорта, которое повлекло гибель людей. По этой статье ему грозит до семи лет тюрьмы – дело уже было направлено в суд для рассмотрения.