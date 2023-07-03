В Красноярском крае пара утонула в пруду

Фото: служба спасения Красноярского края

В МЧС сообщили об очередном несчастном случае на воде за это лето. Трагедия произошла в селе Поначево Курагинского района. Там в местном пруду утонули мужчина и женщина.

По данным МЧС, это уже второй случай с начала июля. Первый произошел накануне в селе Туруханск – там утонул молодой человек, который решил искупаться в Енисее. Всего ЧП на воде унесли жизни уже 26 человек.

В МЧС перечислили наиболее опасные места для купания. По мнению экспертов, самыми опасными являются реки на территории Красноярска, Ачинского, Балахтинского, Боготольского, Емельяновского, Ермаковского, Курагинского, Минусинского, Назаровского и Шарыповского районов. В целом в МЧС призывают держаться подальше от любого «дикого» пляжа.