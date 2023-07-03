В Красноярском крае полицейского-коррупционера посадили после оправдательного приговора

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае завершилась эпопея вокруг Бывшего начальника ГИБДД Большеулуйского района Евгения Рассказчикова. Еще в 2016-2017 годах он получил две взятки, за что был осужден на реальный тюремный срок. Позже приговор пересмотрели, и полицейского оправдали, однако теперь дело было пересмотрено еще раз, и коррупционер снова попал в колонию – причем на больший срок, чем ему светил поначалу.

Взятки полицейский получил от двух друзей без прав, а также от водителя, который перевозил древесину без документов. Наличкой Рассказчиков получил всего 15 тысяч рублей, основной частью взятки стала древесина на 200 тысяч, из которой он построил себе дом. В 2021 году его осудили к 7 годам лишения свободы.

После жалобы Рассказчикова приговор был отменен. Полицейский заявил, что доказательства якобы были сфальсифицированы, и отказался признавать вину. При повторном рассмотрении дела в 2022 году он был оправдан.

Однако оправдательным приговором осталась недовольна прокуратура: ведомство вернуло дело на очередной круг в вышестоящий суд, где было доказано, что предыдущая инстанция неверно оценила представленные улики, и экс-полицейского вернули на скамью подсудимых. Сегодня Ачинский городской суд огласил новый приговор – 8 лет лишения свободы. Рассказчикова взяли под стражу прямо в зале суда.