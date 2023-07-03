В Красноярском крае поезд насмерть сбил мужчину

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае поезд насмерть сбил 59-летнего мужчину. О несчастном случае пишет транспортная полиция.

В минувшие выходные в дежурную часть сообщили, что на перегоне между станциями Чайда и Большая Кеть грузовым поездом смертельно травмирован человек. Пострадавшим оказался 59-летний мужчина, который в ночное время слишком близко подошел к железнодорожному пути. Машинист локомотива заметил человека, подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Происшествием будут заниматься в СК на транспорте.

Транспортные полицейские напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного пребывания вблизи железных дорог.