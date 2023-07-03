За первое полугодие 2023 г. банки выдали ипотечных кредитов на рекордные 3 трлн рублей

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Выдачи ипотеки в целом за первое полугодие достигли 3 трлн рублей и более чем на 10% превысили результат января-июня рекордного по спросу 2021 года.

Как сообщили в ВТБ, только в 2023 года июне банк провел около 22 тысяч ипотечных сделок на 108 млрд рублей. Всего же за полугодие здесь оформили жилищные кредиты более 106 тыс. клиентов на 550 млрд рублей, что примерно на 27% выше результатов банка за январь-июнь прошлого года. Аналитики также отмечают, что интерес заемщиков смещается в сторону вторичного жилья, где банк сейчас проводит 56% сделок. Продолжает снижаться средний размер одного кредита: по данным июня он сократился на более чем 400 тысяч рублей и составил около 4,9 млн рублей.

В результате повышенного интереса россиян к загородной недвижимости и перезапуска профильных программ в 1,5 раза по отношению к июню прошлого года выросла доля ипотеки на дома, хотя в общем объеме выдач такие кредиты по-прежнему занимают только 6%.

«Традиционно в летний период рынок ипотеки характеризуется снижением активности заемщиков. Несмотря на это, июнь выдался очень успешным. По нашей оценке, в этот месяц продажи на рынке составили порядка 600 млрд рублей, на 10% превысив результат за аналогичный месяц рекордного 2021 года. В целом выдачи в первом полугодии оказались даже выше, чем мы ожидали», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерские каналах ВТБ Евгений Дячкин.