В Красноярске нашли собаку, которую бросили на пустыре в Покровке

Фото: скриншот из видео "СПАСИ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ" РООКК Приют «Алькин Дом»

В Красноярске нашли собаку, которую бросили 1 июля на пустыре в Покровке. Об этом пишет региональная общественная организация «Спаси жизнь животных».

Питомца нашли ночью неравнодушные местные жители, Ринат и его отец. Отмечается, что собака была растерянная и голодная. Спасители приютили животное в палисаднике, а затем накормили и напоили.

За собакой приехала волонтер и забрала ее в приют «Алькин дом». Брошенное животное назвали Джесси.