В Красноярске 18-летнему парню грозит до 5 лет колонии за угон машины

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали юношу, который угнал сломанный ВАЗ 2105. Об этом сообщает МВД по краю.

Сообщение об угоне машины поступило в полицию 30 июня. Заявитель вскоре нашел свое авто – в 50 метрах от места, где оно было оставлено. В машине разбили стекло и сломали замок. Далеко уехать угонщику не удалось, так как отсутствовал аккумулятор.

Вскоре нашли и похитителя отечественной машины. Им оказался 18-летний ранее не судимый житель Красноярска. В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье «угон». Ему грозит до 5 лет колонии.

Это происшествие уже не первое для многострадального автомобиля. Ранее двое парней устроили на крыше машины фотосессию.