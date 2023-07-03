Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске покажут спектакли московского Театра на Таганке. В краевую столицу их привезет золотодобывающая компания «Полюс» при поддержке регионального министерства культуры.

Уже в августе на сцене Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина покажут «Вишневый сад. Комедия» А. П. Чехова и «Поцелуй. Конармия» по рассказу Исаака Бабеля. Переосмысление классического текста Чехова жители города смогут увидеть 27 и 28 августа, а спектакль по Бабелю – 29 августа.

Билеты уже в продаже на сайте Красноярского драматического театра имени Пушкина.