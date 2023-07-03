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НовостиПроисшествия3 июля 2023 7:43

В Красноярском крае из грязного дома 21-летней матери изъяли двух детей

Холодильник в квартире был пуст
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД Красноярского края

Фото: МВД Красноярского края

В Иланском из грязного дома 21-летней матери изъяли двух детей. Об этом пишет МВД Красноярского края.

Сообщение в полицию пришло из детской поликлиники. Специалисты медицинского учреждения пожаловались, что не могут выйти на связь с матерью, которая воспитывает двух мальчиков 2021 и 2022 годов рождения. При личном посещении двери квартиры никто не открывал.

Фото: МВД Красноярского края

Фото: МВД Красноярского края

Инспекторы по делам несовершеннолетних выехали к молодой матери. Детей она воспитывала одна. Картина в доме была неприятной. В помещении не убрано, вещи разбросаны по полу, а холодильник оказался пустым.

Фото: МВД Красноярского края

Фото: МВД Красноярского края

Дети изъяты и помещены в больницу. В отношении матери составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.