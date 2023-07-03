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29 июня в Красноярске осудили контрактника за уход из части . Об этом сообщает сайт гарнизонного военного суда.

Ефрейтор Рязанов проходил военную службу по контракту в Челябинской области. В сентябре 2022 года он захотел «временно уклониться» и стал проживать в Красноярском крае. Уже в декабре 2022 года Рязанов сам пришел в военный следственный отдел СК России по Красноярскому гарнизону.

Ефрейтора признали виновным по статье «Самовольное оставление части или места службы». Его приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.